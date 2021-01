Rechter slaat en zalft overtreders lockdownfeestjes: tot 2 maanden cel en 1.200 euro boete

basketbal euromillions league Antwerp Giants kan achtervol­ging niet met winst afsluiten tegen Oostende: “We toonden te veel respect”

10 januari De eerste test tegen Oostende resulteerde in een wedstrijd met twee gezichten. Een onherkenbaar Giants Antwerp keek net na de rust tegen een twintiger aan. Een totaal andere thuisploeg deed Oostende daarna wankelen, nam de leiding over maar liet zich in de slotfase weer betrappen op de fouten van de eerste helft waardoor de zege alsnog naar de kustploeg ging (74-78).