Rechter keldert hoop van drugsmilieu: “Bewijzen uit operatie Sky ECC zijn betrouwbaar”

Antwerpen/DeurneMohamed Reda C., in het Antwerpse drugsmilieu beter bekend als ‘De Algerijn’, is veroordeeld tot 6 jaar cel voor het organiseren van een aanslag op het huis van een havenarbeider in Deurne. Als belangrijkste bewijs legde de aanklager heel wat berichten uit de gekraakte chatdienst Sky ECC voor. De talrijke procedurefouten die de advocaten tegen de Sky ECC-operatie hadden opgeworpen zijn van tafel geveegd. Dat is een belangrijk precedent.

De advocaten van Mohamed Reda C., ‘De Algerijn’, zijn rechterhand Muslim I. en twee andere verdachten hadden uitgekeken naar het oordeel van de rechtbank. Tijdens het proces hadden zij de operatie Sky ECC, waarbij de federale politie de populaire chatdienst van het drugsmilieu kon kraken, onderuit gehaald. Het federale parket was volgens hen samen met de onderzoeksrechter zijn boekje te buiten gegaan. Het ging om een ‘phishing-operatie’ waarbij lukraak een net over alle communicatie van Sky ECC werd uitgegooid om achteraf te zien waar de strafbare feiten zaten.Ook de samenwerking met het Franse gerecht, waar de Sky ECC-servers stonden opgesteld, was niet volgens de internationale afspraken gelopen. En de idenficatie van de accounts, de zogenaamde Pins, waarvan de verdachten zich zouden bediend hebben, was onbetrouwbaar. Tot daar de belangrijkste procedure-elementen die al maandenlang door advocaten van verdachten in Sky ECC-dossiers op tafel worden gegooid.

Brandbom

Het proces vandaag draaide over een aanslag op 18 februari 2021 waarbij een woning in de Albert Bevernagelei werd bestookt met een brandbom. Opdrachtgever was ‘De Algerijn’. De man zit in de cel in Marokko en wacht op zijn uitlevering naar België. Samen met hem stond Muslim I., Soufiane R. en Amine B. terecht. De aanklager vorderde straffen van twee tot 6 jaar.

De rechtbank velde vanmiddag haar vonnis en stond uitgebreid stil bij de talrijke procedurevragen die door de advocaten waren opgeworpen. Conclusie is dat er niets mis is met de betrouwbaarheid van de operatie Sky ECC. “De onderzoekstechniek die bij operatie Sky ECC is toegepast, heeft zeer veel criminele feiten aan het licht gebracht. De politie is stapsgewijs te werk gegaan. Er is niet op ongedifferentieerde manier naar data gezocht. Het is niet omdat er veel resultaten geboekt worden dat er van een ‘phishing’-operatie gewag kan gemaakt worden”, zo stelde de rechtbank.

Ook de afspraken met Frankrijk en de identificatie van de pins vormen voor de rechtbank geen enkel probleem. Zo kwam de rechtbank tot een zware veroordeling voor ‘De Algerijn’, die zes jaar celstraf mag bijschrijven op zijn strafblad. Voor uitvoerder Muslim I. komt er vier jaar bij. Soufiane R. die moest kijken of de aanslag gelukt was, krijgt twee jaar cel. De vierde verdachte werd vrijgesproken.

