RECENSIE. Wowcrab: enkel voor de show

Niet de eerste keer dat er een walvis aanspoelt in Schelde: oudst bekende melding dateert van 1577

In het Deurganckdok in Doel werd dinsdag een dode walvis van 10 meter opgevist. Het is echter niet de eerste keer dat dit gebeurt. In 2009 spoelde een ruim 11 meter lange bultrug aan. De oudste documenten die melding maken van een walvis in de Schelde dateren van 1577.