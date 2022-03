Razendsnelle liften, buizen tot 142 meter onder de grond en 200.000 patiënten per jaar: gloednieuw ZNA Cadix wordt grootste en modernste ziekenhuis van stad

AntwerpenHet nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix aan Park Spoor Noord ontvangt pas in maart 2023 zijn eerste patiënten. Maar omdat de Antwerpse ziekenhuisgroep officieel de sleutels overhandigd heeft gekregen, werd er woensdag al feestgevierd in het gloednieuwe complex. ZNA Cadix, dat jaarlijks zowat 200.000 patiënten hoopt te ontvangen, vervangt ZNA Stuivenberg in Antwerpen-Noord, waar binnenkort een groene woonwijk verschijnt. Ook enkele diensten van ZNA Erasmus in Borgerhout verhuizen naar de site van Cadix.

De bouw van ZNA Cadix startte al zo’n zes jaar geleden. De ‘look’ van het enorme complex heeft dus al lang geen geheimen meer. Met 361 erkende bedden wordt het straks het grootste ziekenhuis binnen de Antwerpse ring. De lange zijden van de buitenkant zijn bekleed met groene, geglazuurde keramische kliktegels, de korte zijden met blauwe. De kleuren verwijzen naar het water van het Kempisch Dok en naar het nabije Park Spoor Noord. Toch had het nieuwe gebouw er nóg mooier kunnen uitzien. In het oorspronkelijke plan stond immers een gevel vol mozaïektegeltjes die in het zonlicht fonkelen. Maar dat bleek na technische testen onhaalbaar.

Binnenin oogt ZNA Cadix eveneens indrukwekkend. Het ziekenhuis is met 88 meter het op drie na hoogste gebouw van Antwerpen en telt 22 verdiepingen. Naast een spoedeisende dienst, intensieve zorg en een brandwondencentrum kan je in ZNA Cadix ook een kraamkliniek, hospitalisatieafdelingen en een dagziekenhuis vinden.

Maar vooral het traumacentrum moet de grote troef van het nieuwe ziekenhuis worden. Patiënten met ernstige verwondingen zullen er de klok rond een ingreep kunnen ondergaan. Alle nodige orgaanspecialisten zijn aanwezig of binnen de 30 minuten ter plaatse, verzekert het ziekenhuis.

‘Hotline’ met liften

In totaal zijn er 14 operatiezalen aanwezig. Patiënten die van de spoed naar het operatiekwartier moeten, hebben vijf verdiepingen te overbruggen. Daarom is een ‘hotline’ met liften voorzien. Die houdt alleen halt op verdiepingen die nuttig zijn vanaf de spoed en doet er slechts 15 seconden over om vijf verdiepingen hoger te geraken. Bovendien kan het personeel van de spoedafdeling deze lift prioritair oproepen.

Opmerkelijk is ook het netwerk van buizen dat water tot maar liefst 142 meter diep onder de grond brengt om voor verwarming in de winter en verkoeling in de zomer te zorgen via het BEO-systeem (Boorgaten Energie Opslag).

De volgende stap is de inrichting van het ziekenhuis. Die verloopt in verschillende fasen. Eerst is de laagtechnologische en niet-medische uitrusting – denk aan kapstokken, houders voor alcoholgel… - aan de beurt. Daarnaast komt de eerste grote levering van nieuwe ziekenhuisbedden toe. Naarmate de leveringen opschieten, worden de geleverde toestellen steeds hoogtechnologischer.

Volledig scherm Ook schepen Els van Doesburg, voorzitter van ZNA, tekende woensdag present. Net als CEO Wouter De Ploey (rechts). © Klaas De Scheirder

Proefverhuis

“Om de patiëntveiligheid te garanderen gaan we de komende twaalf maanden het gebouw grondig testen als ziekenhuis”, zegt projectleider Joke Dujardin van ZNA. “Alle toestellen, leidingen en processen controleren en testen we meermaals. Er komt een testdag als ziekenhuis, een proefverhuis en een grootschalige test van het ziekenhuisnoodplan. Dat wordt afgekondigd bij bijvoorbeeld een ramp in de stad met verschillende slachtoffers. Zo kunnen we met een gerust hart aan de slag gaan in ZNA Cadix.”

De verhuis zelf zal een maand duren en heeft twee hoogtepunten. Zo zullen de gehospitaliseerde patiënten in ZNA Stuivenberg op één dag verhuisd worden. Dezelfde dag maakt ook de spoed de oversteek. Twee weken later zijn de patiënten van ZNA Sint-Erasmus aan de beurt.

In tussentijd maakt ZNA werk van de volledige implementatie van het elektronisch patiëntendossier. “Eerst willen we dat klaar hebben, zodat er volledig digitaal kan worden gewerkt met patiëntendossiers in plaats van in dit nieuwe ziekenhuis een hele papierberg binnen te halen”, zegt ZNA-projectleider Jan Vandenberghe. “Pas daarna kunnen we echt werk maken van de verhuis van ZNA Stuivenberg, maar ook van diensten van ZNA Erasmus naar de site Cadix.”

