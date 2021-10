“Raven tot de laatste, de security zal mij moeten buiten gooien”: Club Vaag opende deze nacht al als eerste in Antwerpen

Antwerpen “Zwakke weggebrui­ker op wielen in de steek gelaten”: stad eist oplossing van Vlaams minister Peeters (Open Vld) voor problemen met Voetgan­gers­tun­nel, metrohal­tes en Schelde­veer

30 september “Doe iets aan de verbindingen tussen beide Scheldeoevers in Antwerpen, want veel mensen geraken nu niet meer aan de overkant.” Die vraag stelt het Antwerps stadsbestuur in een brief aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Aanleiding zijn de vele klachten over de Voetgangerstunnel en de werken aan premetrostations.