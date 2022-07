Raven op een boot of toch maar klassiek in een park? Ontdek onze weekendtips in en rond Antwerpen

Antwerpen Gulden Spoor voor Luc Appermont, Bart De Wever huldigt verre voorganger Lode Craeybeckx: “Hij was een knappe en charmante verschij­ning, een traditie onder burgemees­ters”

Tv- en radiopersoonlijkheid Luc Appermont (72) en techno-ondernemer Jürgen Ingels (51) mochten maandag op het Schoonselhof een Gulden Spoor ophalen. Bart De Wever (N-VA) huldigde Lode Craeyback (1897-1976). Die legendarische burgemeester was de architect van het naoorlogse Antwerpen én links flamingant in zijn jeugd. Hij vloog ervoor in de gevangenis.

11 juli