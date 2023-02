Radio Minerva nu ook op DAB+: “Ons doelpubliek wil zonder al te veel rompslomp kunnen luisteren naar zijn favoriete radio”

DAB wat? DAB+ staat voor Digital Audio Broadcasting. Deze vorm van digitale radio - met betere audiokwaliteit - is de opvolger van FM en heeft een groter aanbod aan radiostations. Volgens een Europese richtlijn zijn autofabrikanten sinds 20 december 2020 verplicht om DAB+ te voorzien in alle nieuwe wagens.

“Voor Radio Minerva is het uitbreiden van de uitzendregio belangrijk, zeker nu het verplicht is om naast FM ook steeds DAB+ aan te bieden wanneer je een nieuw radiotoestel koopt. Ons doelpubliek wil vooral zonder al te veel rompslomp kunnen luisteren naar zijn favoriete radio. Radiotoestellen die DAB+ kunnen ontvangen, dienen gescand te worden door een druk op de knop, zoeken via een golflengte is niet meer nodig. Uitzenden via de ether is voor Minerva een absolute vereiste, dit kunnen we naast 98FM nu ook via DAB+ ”, zegt voorzitter Frank Boekhoff.

Extra zenders

“Digitale Radio Antwerpen is verheugd om ook Radio Minerva toe te voegen aan de regionale DAB+ voor de referentieregio’s Antwerpen en Rivierenland. Radio Minerva wordt zo de twaalfde radiozender die zal uitzenden op de regionale DAB+”, aldus Vince ‘t Jolle, voorzitter van vzw Digitale Radio Antwerpen, een vereniging van Antwerpse radiozenders.

“De antennes voor het lokale DAB+-project in de provincie Antwerpen staan opgesteld in Antwerpen, Boom en Heist-op-den-Berg. Hierdoor is er in de auto ontvangst in bijna heel de provincie Antwerpen met uitzondering van de regio Kempen. In de ontvangstzone zitten momenteel nog enkele gaten. Dit probleem wordt de komende maanden aangepakt door het plaatsen van extra steunzenders. Daardoor zal je nog beter via DAB+ kunnen luisteren in tunnels en binnenshuis, al is DAB+ vooral bedoeld om mobiel te beluisteren”, vertelt ‘t Jolle.

Radio Minerva op Linkeroever.

Onzekerheid

Het was vorig jaar niet zeker dat Radio Minerva überhaupt in de ether kon blijven. Maar Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) kende de erkenning voor FM-frequentiepakket 11 (98.0 FM) toch opnieuw toe aan de zender, nadat concurrent Radio FG de vorige erkenning had laten vernietigen door de Raad van State.

“De rechtsonzekerheid van Radio Minerva heeft ertoe geleid dat een avontuur op DAB+ nog niet aan de orde was. Maar minister Dalle heeft de lokale radio’s in januari te kennen gegeven dat het proefproject voor regionale DAB+ verlengd zal worden tot 31 januari 2026. De rechtszekerheid en de verlening van regionale DAB+ heeft Radio Minerva ervan overtuigd om ook op DAB+ uit te zenden.”

