Race tegen de klok: zes dagen om alles weer piekfijn te doen werken in volledig gesloten Voetgangerstunnel (behalve de liften, dat duurt nog maanden)

Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer is het intussen zo’n dertig jaar geleden dat de iconische tunnel uit 1933 nog helemaal dicht was. Maandagochtend moesten fietsers en voetgangers – soms tot hun verbazing – snel een oplossing zoeken om de oversteek te maken. Dat kon via de veerboot (in principe is er één om het kwartier) of de Kennedyfietstunnel, al gaat het dan om een ferme omweg. Uiteraard blijven ook de tram en de bus van De Lijn een alternatief. Gelukkig maar, want elke dag kruisen 18.000 mensen de Schelde. (lees verder onder de foto)