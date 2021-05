Raadslid van CD&V vergelijkt Israëlische vlag met die van nazi’s: “Gruwelijkst denkbare belediging”

In het teken van het conflict in Israël en Palestina postte drie dagen geleden iemand met fierheid de wapperende vlag van Israël op zijn Facebookpagina. “Iedereen die problemen heeft met deze vlag, mag zich uit mijn volgers zetten”, klinkt het in het vertaalde onderschrift. Tussen de meer dan veertigduizend likes en honderdveertigduizend opmerkingen zit ook die van CD&V-districtsraadslid Hassan Aarab uit Deurne (Antwerpen). “Ik hou van jou vlag net als jij van deze vlag houd (sic)”, schrijft Aarab, boven een screenshot van een nazivlag.

Quote We zullen zien wat CD&V doet, maar ik kan me niet voorstel­len dat een fatsoenlij­ke partij zo iemand in de rangen kan houden Hans Knoop (Forum voor Joodse Organisaties)

“Bestaat er nog een meer gruwelijke belediging dan dit?”, reageert Hans Knoop geschokt, woordvoerder van het Forum voor Joodse Organisaties (FJO). “Joden of Israël op één lijn zetten met nazi's? Hoe kan je zoiets maken? Ik kan me niet voorstellen dat deze persoon nog een politiek mandaat mag uitvoeren in dit land. Moest het iemand van Vlaams Belang geweest zijn, had het hele land - behalve Vlaams Belang zelf dan - al meteen zijn ontslag geëist. We zullen zien wat CD&V doet, maar ik kan me niet voorstellen dat een fatsoenlijke partij zo iemand in de rangen kan houden. De bal ligt nu in het kamp van CD&V.”

Interne procedure

Antwerps CD&V-voorzitter Jan Braeckmans reageert meteen. “Het gaat om een complexe situatie die de gemoederen hoog doet opwaaien aan alle mogelijke kanten. Het gebruik van nazisymbolen is not done en ik sta niet achter wat er op Facebook verschenen is. Wij gaan nu in gesprek met hem en zullen daarna evalueren en de nodige stappen ondernemen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Hassan Aarab (CD&V). © HLN

Het is niet de eerste keer dat Aarab een antisemitische opmerking maakt op sociale media. In 2014, toen het conflict in Israël en Palestina ook fel opwaaide, schreef hij het volgende online: “Volgens mij hebben de Duitsers destijds met opzet niet alle Joden omgebracht, zodat wij nu wel beseffen waarom hij (Hitler, red.) de Joden aan het uitroeien was.”

Verzoening

CD&V distantieerde zich meteen van die uitspraak en zette Aarab uit de partij. Maar na een verzoening tussen Aarab en de Joodse gemeenschap, werd Aarab terug in de CD&V-rangen opgenomen en raakte hij verkozen in de districtsraad van Deurne in 2018. Aarab ondernam verschillende stappen om zich te verontschuldigen. Hij bezocht de Dossinkazerne in Mechelen, ging samen met de Joodse gemeenschap spreken over de Holocaust en bezocht een koosjer restaurant om bij te leren over de Joodse cultuur.

“Je weet nooit of excuses terecht zijn, maar je moet altijd het voordeel van de twijfel gunnen”, heeft Knoop daarop te zeggen. “Maar blijkbaar heeft hij niks geleerd en waren zijn verontschuldigingen niet oprecht.”

Michael Freilich, in 2014 hoofdredacteur van Joods Actueel en intussen federaal parlementslid voor N-VA, had destijds persoonlijk contact met Araab om de verzoening te regelen. “Ik dacht toen dat iedereen een tweede kans verdient, maar nu is het duidelijk dat hij geen haar veranderd is”, zucht Freilich. “Dit kwetst mij persoonlijk. Iemand in zijn positie heeft een voorbeeldfunctie. Je mag kwaad zijn op wat er zich in het Midden-Oosten afspeelt, maar verkondig dat op een respectvolle manier, niet door dergelijke laakbare uitspraken die ons geen stap dichter bij vrede helpen en de gemoederen enkel verder ophitsen. CD&V zal moeten bezinnen of men zo iemand in de partij wil houden.”

Araab zelf is voorlopig onbereikbaar voor commentaar.

Volledig scherm De originele post op Facebook. © Facebook