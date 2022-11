Raad van State fluit De Wever terug: “Stad moet inbeslaggenomen patserbakken teruggeven”

Voetbal Antwerpe­naar Ilias Chair met Marokko naar WK en straks oog in oog met Rode Duivels: “Antwerpen is mijn thuis, bij Marokko ligt mijn hart”

Antwerpenaar Ilias Chair heeft zijn eerste WK-selectie beet. Niet bij de Rode Duivels, maar wel bij tegenstander Marokko. De 25-jarige Marokkaanse Belg, die geboren werd in Merksem en opgroeide in Wommelgem, voetbalde bij Ternesse en Lierse, maar maakt intussen al een aantal jaar furore in de Engelse Championship, bij Queens Park Rangers. Prestaties die hem een plaats bij de ‘Leeuwen van de Atlas’ in Qatar opleverden.

