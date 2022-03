Pyromaan slaat weer toe: twintigste autobrand in Hoboken

Antwerpen/HobokenDe pyromaan heeft opnieuw toegeslagen in Hoboken. Rond 4.30 uur werd een bestelwagen in de Kempenlandstraat in brand gestoken. Het was de twintigste autobrand in ruim een maand. De pyromaan heeft voor een angstpsychose gezorgd in de wijk.