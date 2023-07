PVDA verzamelt 2.000 handtekeningen tegen werkbezoek Bart De Wever (N-VA) aan Israël: “Duidelijk signaal van de Antwerpenaar”

“Zelfs het dochtertje van een verdachte had drugs in haar rugzak”: burgemees­ter sluit café Afro House Lounge in Van Stralen­straat wegens drugshan­del

De Stad Antwerpen heeft opnieuw een handelszaak in de stad bestuurlijk gesloten vanwege herhaaldelijke illegale feiten. Ditmaal gaat het om café Afro House Lounge in de Van Stralenstraat, in de Atheneum-buurt, waar enkele verdachten openlijk drugs verhandelden. De zaak zal minstens twee maanden dicht blijven, van vrijdag 7 juli tot en met woensdag 6 september 2023. Daarna kan een verlenging eventueel toegepast worden. “De bende is hier al enige tijd actief.”