PVDA protesteert tegen minder dienstverlening veerboot met pingpongballen: “Het gepingpong tussen Vlaanderen en stadsbestuur mag stoppen”

Terug van twee veerboten tussen Steenplein en Linkeroever per half uur naar één. Vanaf dit weekend is het terug de realiteit voor pendelaars tussen de twee oevers. PVDA voerde opnieuw actie tegen de beslissing. “Het gepingpong tussen het stadsbestuur en de Vlaamse regering mag stoppen, iedereen is het eens dat de frequentie per kwartier nodig is, neem een beslissing.”