PVDA boos over stevige prijsverhogingen in stad: “Vuilniszak en zwembeurt een derde duurder”

LIER/LINT “In het weekend is ze zelfs teleurge­steld dat ze bij mama en papa moet blijven”: ‘baby Pia’ doet het bijzonder goed in ‘gewone’ kleuter­klas

Het gaat goed met baby — intussen bijna vier jaar en dus een flinke kleuter — Pia. Na een ongeziene solidariteitsactie in 2019 en de duurste prik ter wereld te krijgen, is ze aan de betere hand. Ze zit in een rolstoel momenteel maar gaat wel gewoon naar de reguliere — en dus niet bijzondere — kleuterklas. Vrijdag werden enkele Vlaamse parlementsleden op haar school uitgenodigd om dat te aanschouwen. “Pia is zelfstandig, mondig en is helemaal mee met de leerstof, waarom zou ze dan bijzonder onderwijs moeten volgen?”

18 november