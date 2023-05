“Pure pesterij is het”: Stad wil deurwaarder sturen omdat rolstoelgebonden Anneleen (41) parkeerboete niet betaalt

Assisen­klant riskeert celstraf voor moordpo­ging op portier: “Ik wilde hem alleen maar afschrik­ken”

Het openbaar ministerie heeft maandag acht jaar cel gevorderd tegen Ali C. (39) uit Antwerpen, die vervolgd wordt voor de moordpoging op een portier. Hij had de man in de liesstreek geschoten, nadat die hem de toegang tot een nachtclub had geweigerd. De beklaagde werd eerder al door een assisenhof veroordeeld voor een gijzeling met foltering.