Publieke raadpleging wil Antwerpenaren betrekken bij mobiliteitsdebat

Antwerpen Allereer­ste editie Vaag Outdoor lokt 7.500 bezoekers, tweede editie krijgt wellicht groen licht

De allereerste editie van Vaag Outdoor op zondag 4 september lokte meteen 7.500 bezoekers naar het festivalterrein van Spoor Oost in Antwerpen. Daarmee loste de openluchtversie van de bekende nachtclub op de Antwerpse Rijnkaai meer dan de verwachtingen in. De organisatie denkt nu voorzichtig aan een tweede editie in 2023.

5 september