Protest op Groenplaats tegen regime in Iran: “Familieleden in Iran vrezen voor hun leven”

Zaterdagnamiddag kwamen een tiental Iraniërs samen op de Groenplaats om te protesteren tegen het regime in Iran. Er werd ook een boek voorgesteld over een Iraanse, democratische revolutie.

In Iran vinden sinds halverwege september massale demonstraties plaats voor meer vrijheid en tegen het regime in Teheran. De onrust in het land brak uit na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die door de religieuze politie was opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen.

Ook in Antwerpen zijn Iraniërs solidair met de mensen uit hun land van herkomst. “Wij zijn erg bezorgd over de situatie in Iran”, vertelt Nobari Mehdi van de Belgisch-Iraanse vereniging Together for Human Rights. “Wij willen onze solidariteit tonen aan alle moedige mensen in Iran die vechten tegen het regime. We willen een democratische revolutie tegen de ayatollahs: Iran moet een democratische republiek worden, gebaseerd op secularisme en vrijheid.”

“Ook vragen we België en Europa om de Iraanse Revolutionaire Garde officieel te bestempelen als terroristische organisatie. Zij zijn namelijk betrokken bij verschillende bloedbaden in Iran, er worden verschillende betogers gedood. Ik woon zelf al jaren in België, maar er woont nog veel familie van mij in Iran. Het is heel moeilijk voor hen: ze durven bijna geen berichten meer naar ons te sturen, uit schrik voor hun leven. Vooral vrouwen gaan er gebukt onder de druk van het regime. Wij willen vrede en vrijheid in Iran, en in de rest van de wereld.”

Volledig scherm Nobari Mehdi van de Belgisch-Iraanse vereniging Together for Human Rights. © Felix Rabou

Volledig scherm Op de betoging werd ook een boek voorgesteld over democratie in Iran. © Felix Rabou

Volledig scherm Een betoging tegen het regime van Iran op de Groenplaats. © Felix Rabou

