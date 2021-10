Projectontwikkelaar betaalde zelf voor RUP in Antwerpse stationsbuurt

Borgerhout Protest tegen Borger­houts bouwpro­ject mondt uit in procedure­slag: buurt start crowdfun­ding om gerechts­kos­ten te betalen

18 oktober Het protest over de ontwikkeling van de AROP-site tussen de Roma en de Stenenbrug in Borgerhout, waar onder meer een supermarkt, een school en 68 flats zouden komen, mondt uit in een ware procedureslag. Want nu het beroep bij de deputatie van de provincie is verworpen, stappen ontevreden buurtbewoners naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Om de gerechtskosten te betalen, zijn ze een crowdfunding gestart.