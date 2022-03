Programma eerste editie Antwerp Spring Festival in Handelsbeurs bekend gemaakt

AntwerpenVan 17 tot en met 24 mei vindt het gloednieuwe Antwerp Spring Festival plaats, dat meteen ook het allereerste festival in de Antwerpse Handelsbeurs is. Met vier concerten en een Discovery Day, ontvangt Antwerp Spring Festival onder meer kleppers als Mauro Pawlowski, Claire Croizé, Tom Lanoye, Casco Phil, Hanne Deneire, Stefaan Degand en Opera Ballet Vlaanderen.

Van 17 tot en met 24 mei kan de bezoeker zich verwachten aan een verfrissend muzikaal bad in een spectaculair architecturaal kader. De havenstad is een bruisende culturele hotspot, waar ook muziekliefhebbers uit binnen- en buitenland hun gading vinden. Toch gaat Antwerp Spring Festival net een stapje verder, meent voorzitter van de raad van bestuur Bart Gonnissen: “Antwerpen biedt een rijk aanbod op vlak van klassieke muziek, maar een breed toegankelijk festival waarmee de hele stad ondergedompeld wordt in muziek, bestaat momenteel niet. Dat is iets waar we met z’n allen echt naar uitkijken.”

Zo opent het festival op 17 mei met Double dance, twee dansvoorstellingen die muziek en beweging op een wonderlijke manier met elkaar doen versmelten. In Duet for two String Trios worden twee strijktrio’s van Charles Wuorinen verrassend tot leven gewekt door choreografe Claire Croizé/ECCE en het Goeyvaerts trio. Vervolgens nemen Belgisch componist Jean Delouvroy en Opera Ballet Vlaanderen het centrale paneel van het Lam Gods onder handen met het multimediale Deus Universalis. Deze avond toont de tijdloze dimensie van het mystieke en rituele en laat zien hoe dansers en muzikanten het publiek ronduit bezweren.

Schrijver Tom Lanoye.

Op 20 mei laat Casco Phil met de Negende Symfonie, Ode an die Freude, misschien wel het bekendste werk van Beethoven weerklinken. Deze warme oproep tot vrede en eensgezindheid in Europa en daarbuiten is meer dan ooit nodig. De Ode wordt ingeleid door het werk Artikel 1 van Belgische trots Frederik Neyrinck, gebaseerd op het eerste artikel uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Brandend actueel.

Tom Lanoye

Ook Bonaparte, het slotconcert op 24 mei, staat in het teken van Beethoven. Met de befaamde Eroica droeg hij zijn Derde Symfonie nét niet aan Napoleon Bonaparte op. Tom Lanoye (libretto), Hanne Deneire (muziek) en Stefaan Degand (acteur) kruipen in de huid van de kleinste keizer voor een beklijvende wereldcreatie.

De Handelsbeurs.

Oer-Antwerpenaar Mauro Pawlowski neemt daags voordien, op 23 mei, de luisteraar mee op een muzikale rollercoaster in een innovatief programma dat het hokjesdenken overstijgt. Soirée Fantastique pendelt moeiteloos tussen barok en elektrische gitaar, tussen koormuziek en Arabische qanun.

Jong talent

Antwerp Spring Festival geeft ook aanstormend muzikaal talent een duw in de rug. Tien groepen bezetten op zondag 22 mei vijf locaties in en rond de Handelsbeurs. Van 11 tot 19 uur kan het publiek doorlopend de beloften van morgen ontdekken, van klassieke muziek over jazz en cabaret tot kleinkunst.

