Proces van start tegen motorbende die moordde in naam van Nederlandse drugsmaffia: “Vijf kogels voor ‘die Belg’”

De moord op Stefaan Bogaerts vindt door een speling van het lot niet in Antwerpen maar in Rotterdam plaats. De dag van de feiten, 21 september 2017, komt Radjesh S. rond de middag vanuit Den Haag naar Antwerpen gereden. Op de gps tikt hij het adres van Bogaerts in: “Bredabaan 445, Antwerpen.” Radjesh S., bijgenaamd Jack, houdt het appartement twee uur in de gaten. Niemand te zien. De man rijdt terug naar Nederland en licht zijn opdrachtgevers in: Bogaerts is nergens te bespeuren. Hij beseft niet dat hij zich heeft vergist. Zakenman Stefaan Bogaerts woont inderdaad op de Bredabaan 445, maar niet in Antwerpen, wel 7 kilometer verderop op Bredabaan 445 in Brasschaat.