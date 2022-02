Proces van Frank ‘De Tank’ en ‘Dikke Nordin’ ligt minstens enkele weken stil: rechtbank gewraakt

AntwerpenHet proces tegen de bende van Frank ‘De Tank' en Nordin El Hajjioui is vanochtend stilgevallen. Enkele advocaten dienden een wrakingsverzoek in tegen de rechtbank, waar nu over moet worden beslist. Daardoor zal het proces zelf minstens enkele weken worden opgeschoven. De rechtbank heeft nu 48 uur de tijd om te beslissen of ze zich vrijwillig wil terugtrekken.

Het was de bedoeling dat de advocaten van alle verdachten vandaag zouden beginnen aan hun pleidooien, maar die vlieger ging niet op. “Gisteren hebben een aantal advocaten zich boos gemaakt over het feit dat het parket in de loop van de afgelopen maanden geen schriftelijke conclusie had gemaakt, maar op de zitting van gisteren wel een heel lange uitleg gaf met een schriftelijke nota”, vertelt meester John Maes, die Frank ‘De Tank’ bijstaat.

Enkele advocaten hebben daarop gereageerd dat ze extra tijd nodig hadden om op die nota te reageren. “Als we die op voorhand hadden gekregen, hadden we kunnen antwoorden”, zo klonk het. Ze vroegen om uitstel, maar de rechtbank kwam hen daarin slechts gedeeltelijk tegemoet. De advocaten zouden nog steeds in dezelfde volgorde moeten pleiten, maar men zou tot 23 februari de tijd krijgen om te reageren.

Dat antwoord was niet naar de zin van de advocaten. Zij vonden dat de rechtbank niet kon verwachten dat ze de dag na de openingszitting, zonder antwoord op de nota van het parket, al moesten pleiten. Het feit dat de rechtbank die beslissing nam, werd op die manier mogelijk als een vorm van partijdigheid gezien. Resultaat: een wrakingsverzoek.

Geen baat bij

De drie rechters hebben nu 48 uur de tijd om te beslissen of ze zich inderdaad vrijwillig willen terugtrekken, waarna een nieuwe zetel zich over de zaak zal moeten buigen. Als dat niet gebeurt, zal de beslissing voorgelegd worden aan het hof van beroep.

Volgens meester Maes heeft zijn cliënt in ieder geval geen enkele baat bij de wraking. “Ik was klaar om te pleiten en mijn cliënt was ook klaar voor het proces. Hij had zich er ook psychologisch op voorbereid. Eindelijk was het proces er en hij wilde er eerlijk gezegd ook van af zijn. Voor hem is het zeker geen aangename situatie.”

LEES OOK: