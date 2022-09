Proces tegen PostNL uitgesteld, CEO spreekt voor het eerst: “Laat dit zo snel mogelijk stoppen, het is te zwaar voor me”

PostNL kwam eind vorig jaar uitvoerig in het nieuws nadat was uitgekomen dat het bedrijf grootschalige inbreuken tegen de arbeidswetgeving had gepleegd. De problematiek kwam aan het licht nadat onderzoeksjournalist Joppe Nuyts een tijdlang undercover had gewerkt bij het pakjesverwerkingsbedrijf.

Onder meer kwam aan het licht dat bij de meer dan 200 onderaannemers - zelfstandige koeriersbedrijven die de pakjes namens PostNL tot bij de klant brengen - zo'n 400 van de 1.500 werknemers wettelijk niet in orde waren. Zo werden ze in bepaalde gevallen deeltijds tewerkgesteld, wat wil zeggen dat ze een arbeidscontract hadden voor vier uur per dag, maar wel acht uur aan het werk werden gezet. Ook werden veel koeriers in het zwart aangenomen, vaak zonder dat ze zelfs nog maar een rijbewijs of verblijfsvergunning hadden, en werden in sommige gevallen zelfs minderjarigen ingezet.

Daarom ook dat zowel PostNL als de onderaannemers vandaag voor de rechtbank moesten verschijnen. Beide partijen wijzen naar elkaar als het aankomt op de vraag wie nu eigenlijk de grootste schuld draagt. Het is ook daarom dat er verschillende depots van het bedrijf tijdelijk werden verzegeld. In maart werden negen leidinggevenden zelfs opgepakt en ondervraagd door de onderzoeksrechter van Mechelen. Drie leidinggevenden werden enkele weken in de gevangenis vastgehouden, onder wie de CEO en de operationeel directeur. Zij worden beticht van mensenhandel, het leiden van een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en verboden terbeschikkingstelling.

‘Herfst van mijn leven’

Genoeg om over te discussiëren, zou je denken, maar blijkbaar is het Openbaar Ministerie het daar niet mee eens. Zij vroegen om uitstel van de zitting om alsnog bijkomende inspecties te kunnen organiseren en de verslagen daarvan te kunnen toevoegen aan het dossier. Ook willen ze het dossier over de ondervraging van, en de huiszoeking bij, de negen opgepakte directieleden samenvoegen met dit dossier om het allemaal als één zaak te kunnen behandelen. Bovendien haalde het OM aan dat er nu eveneens een gerechtelijk onderzoek tegen GLS en haar medewerkers loopt, wat relevant zou kunnen zijn voor de pleidooien in dit proces.

PostNL en GLS zijn klaar om te pleiten en verzetten zich tegen het verzoek, maar zonder succes. Zij benadrukten vooral dat een uitstel van de zaak volgens hen zou voorkomen dat hun cliënten binnen een acceptabel tijdskader een proces zouden kunnen krijgen. Ook zou het juridisch niet mogelijk zijn om het aparte dossier van mensenhandel, dat nog voor de onderzoeksrechter in Mechelen moet worden gebracht, toe te voegen aan het dossier van fraude dat nu al voor de rechtbank in Antwerpen verschijnt.

CEO van PostNL, Rudy Van Rillaer, die zelf aanwezig was in de zaal, gaf aan het einde van de pleidooien nog een emotionele uiting aan zijn teleurstelling. “Ik ben vandaag naar de rechtbank gekomen om mogelijk een besluit te kunnen krijgen in een zaak die al anderhalf jaar boven mijn hoofd hangt. Ik ben in de herfst van mijn leven en het is te zwaar om dit nog drie jaar lang te moeten blijven meedragen. Dit doet iets met een mens. Ik zou u dus willen vragen om ermee door te gaan en het allemaal zo snel mogelijk te laten stoppen.”

Alle partijen gaan nu overleggen om de nieuwe zittingsdatum vast te stellen op 18 april 2023, maar het is verre van zeker of dat gaat lukken, gezien de drukke planning van de rechtbank.

