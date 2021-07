Proces 'kettinzaagmoord': "Vermoorde Johan Van der Heyden is opgestookt met hout uit eigen bestelwagen”

Antwerpen 19-jarige aangehou­den voor roofmoord op wissel­agent

9 juli De 19-jarige Marcelo W. uit Lier zit in de gevangenis op verdenking van de roofmoord op wisselagent Olushola Bola Omotosho Dare. De man werd in januari 2020 doodgestoken bij een overval op zijn wisselkantoor in de Bisschopstraat in Antwerpen. Het was voor het slachtoffer de derde overval in vijf jaar tijd.