Proces Julie Van Espen heropent deuren. Jury krijgt drie schuldvragen mee over moord, doodslag en verkrachting

Antwerpen "Sergio Herman is mijn grote voorbeeld": Jonathan (17) kookt in eigen Italiaans restaurant 'Little Italy'

Tijdens de week gaat Jonathan Verstraeten (17) gewoon naar school, maar in het weekend is hij chef-kok in zijn eigen restaurant Little Italy op het Damplein, vlak bij Park Spoor Noord. Zijn talent voor koken heeft Jonathan van geen vreemden: Little Italy bevindt zich boven het tapasrestaurant Barrio van zijn moeder Patricia Meeusen (54). “Onlangs ben ik bij Le Pristine van Sergio Herman gaan eten: dat heeft me geïnspireerd”, aldus Jonathan.

16:01