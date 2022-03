Proces bomaanslag uitgesteld: vermeende opdrachtgever ‘De Algerijn’ krijgt meer tijd om bewijs te bestuderen

ANTWERPEN Dans verder zetten in nachtclub na balletvoor­stel­ling? Opera Ballet Vlaanderen en Ampere werken samen aan nachtpro­gram­ma

Na de voorstelling van Opera Ballet Vlaanderen de dans gaan verder zetten in discotheek Ampere? Het is zo’n gek idee nog niet van beide instellingen. Na de première van ‘Palmos/Half Life’ zaterdag verhuist het toneel richting Ampere. “Twee Antwerpse instituten die ogenschijnlijk aan beide uitersten van het spectrum staan, komen zo samen in een opzwepende nacht van dans en techno.”

29 maart