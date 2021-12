Problemen met verkeerslichten in en rond stad Antwerpen

Voetbal 1A Derby draait uit op grote ontgooche­ling voor Joren Dom en Beerschot: “Gevoel dat er deze keer echt iets in zat”

Wat een zwart weekend voor Beerschot. Alsof de derby tegen aartsrivaal Antwerp verliezen nog niet erg genoeg was, ziet de hekkensluiter in 1A ook nog eens het voorlaatst gerangschikte Cercle Brugge uitlopen tot zeven punten. “Zo jammer, want ik had het gevoel dat er deze keer echt iets in zat”, zuchtte Joren Dom achteraf.

