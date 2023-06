Privébankier Didier (58) gedood tijdens eerste afspraak, schoonheidsspecialiste Kathleen (47) op weg naar assisen: “Ze herinnert zich niets van de feiten”

hockey pro league Na landstitel ook eerste caps als Red Lion voor Roman Duvekot: “Keihard werken voor mijn plaats”

Wilrijkenaar Roman Duvekot heeft twee bijzondere weken achter de rug. Eerst vierde hij met Gantoise de landstitel en vier dagen later ging het naar Londen om er met de Red Lions in de Pro League India en Groot-Brittannië partij te geven. “Ik heb op korte tijd enorm veel geleerd. Nu wil ik meer, de honger is groot”, aldus Duvekot.