Privé-vliegtuig schuift van landingsbaan in Deurne

AntwerpenEen privé-vliegtuig is vanavond in de problemen geraakt op de luchthaven van Deurne. Rond 20u30 kwam het vliegtuig van over de stad aangevlogen. De piloot misrekende zich echter in zijn remmanoeuvre. Het toestel gleed op het einde van de landingsbaan en kwam in de veiligheidsstrook terecht. De piloot en zijn twee passagiers konden zonder kleerscheuren het toestel verlaten.