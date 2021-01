Prins Laurent ontmoet koning van de Vogelmarkt Marc: “Ik heb zijn filmpje op YouTube al zeker 100 keer bekeken”

“Ik heb het filmpje van Marc al zeker honderd keer bekeken”, aldus de prins. “En ik lach me telkens kapot! Ik had me voorgenomen hem zeker eens te bezoeken op de markt, en wilde hem zelfs vragen of hij mij niet nog wat meer ‘wegwaas’ kan maken in het ‘Antwaarps’. Jammer genoeg mag hij nu geen presentaties geven op de markt, maar ik wilde hem toch een hart onder de riem steken.”

Imitator

Daarop nodigde de prins Marc uit voor een ontmoeting. “Toen de prins me opbelde, geloofde ik eerst niet dat hij het was”, lacht Marc. “Ik dacht dat het een grap was van enkele collega’s, wij hebben elkaar al op allerlei manieren liggen gehad. Eerst belde iemand uit de vriendenkring van de prins mij om te zeggen dat hij fan was van mijn werk en stijl en dat hij me zeker eens ging komen bezoeken op de Vogelmarkt. ‘Yeah right’, dacht ik. Toen half januari een anoniem nummer me belde en zich voorstelde als prins Laurent, dacht ik dat het een imitator was, Guga Baul bijvoorbeeld. (lacht) Uiteindelijk vroeg iemand uit de entourage van de prins me of ik het zag zitten om naar Sint-Niklaas te komen en de prins zelf te ontmoeten. Toen het dan uiteindelijk allemaal effectief waar bleek te zijn, wist ik niet of ik door de grond moest zakken van schaamte of moest blinken van trots. Ik kan er nog steeds niet bij en ben uiteraard zeer fier dat de echte prins Laurent fan is van mijn ‘Antwaarps’ dialect en van mijn ‘meskes’.”