Primeur voor ons land: schaakvirtuoos Daniel Dardha (17) behaalt hoogste prijs ooit in Europees Individueel Schaakkampioenschap in Servië

Antwerpse studenten bedenken oplossing om blinden te helpen sorteren van afval in de publieke ruimte: “Zo simpel, en toch is niemand eerder op het idee gekomen”

In Antwerpen zijn 12.500 à 15.000 bewoners blind of slechtziend. Dat blijkt uit een onderzoek van vijf masterstudenten aan de Antwerp Management School. In kader van een schoolproject met impact op duurzaamheid bedachten ze een oplossing om slechtzienden te helpen bij het sorteren van hun afval in de publieke ruimte. Studente Coline Schrauwen (25) hoopt het idee nu ook buiten de schoolmuren wereldkundig te maken: “Antwerpen kan een serieus tandje bijsteken als het om de levenskwaliteit van blinden en slechtzienden gaat.”