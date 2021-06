Primeur in Vlaanderen: Antwerpse Frederik met syndroom van Down krijgt vast contract op reguliere arbeidsmarkt

AntwerpenZoals iedereen had Frederik Wauterickx een droom. De Antwerpenaar wilde koste wat kost een baan op de reguliere arbeidsmarkt. Na een succesvolle inloopstage bij de vzw Creatief Schrijven, kreeg hij er dan ook de kans om er als administratief medewerker aan de slag te gaan. Hij is de eerste persoon in Vlaanderen met het syndroom van Down die onder een vast contract van onbepaalde duur werkt.

Het bureau Creatief Schrijven op de Waalsekaai verwelkomt nieuwe, vaste allround medewerker Frederik na zijn stage nu ook echt in het team. Drie dagen per week zet hij zich in voor de administratie van de vzw, houdt hij de website mee draaiende en focust hij zich op computerwerk. Naast zijn werk voor Creatief Schrijven, is de jongeman ook bezig zijn eigen boek neer te pennen, een reden temeer waarom hij een goede match is voor het bedrijf.

Werk op basis van talent

Eén van de doelstellingen van Creatief Schrijven is meebouwen aan een inclusieve maatschappij. “Iedereen heeft heeft recht op gelijkwaardige kansen, los van beperking, ras of gender”, zegt onze directeur An Leenders. “We zijn samen met Frederik op zoek gegaan naar waar zijn talenten liggen, wat hij graag doet en waar de match ligt met het werk dat wij te bieden hebben. Frederik is goed in administratie. Hij werkt momenteel drie dagen per week voor ons en we kunnen hem niet meer missen.”

Primeur in België

In andere landen worden personen met het syndroom van Down al langer betaald op de reguliere arbeidsmarkt. “In Vlaanderen zegt men steeds dat werken niet loont door het verlies aan tegemoetkomingen: inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming. Dit is echter niet correct. Werken op de reguliere arbeidsmarkt loont altijd. Dit neemt niet weg dat het nog beter kan en dat hiervoor aanpassingen aan de regelgeving zich opdringen”, klinkt het vanuit GRIP, de organisatie voor gelijke kansen voor mensen met een beperking.