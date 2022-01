“Prik? Ik heb zelfs niks gevoeld!”: kindvriendelijke vaccinatie in de ZOO mist zijn doel niet

AntwerpenDe stad Antwerpen is zaterdag begonnen met het vaccineren van vijf- tot elfjarigen in de ZOO aan het Astridplein. Met de keuze voor deze locatie werd maximaal ingezet op een zo aangenaam mogelijke ervaring voor de kinderen. En dat lukte wonderwel: geen huilende kinderen of gestresseerde ouders. “Ik moet maandag weer naar school, maar na deze prik voel ik me toch veiliger!”

Ze waren primeurs in de koekenstad, de 1.123 kinderen die zich vandaag met het Pfizer-vaccin lieten vaccineren. Van 10 uur tot 13 uur liepen ze geflankeerd door hun mama’s, papa’s, oma’s en opa’s om vol moed de spectaculaire Marmeren Zaal aan de inkom van de ZOO te betreden voor hun prik. Superheldin Louise (5) en haar broertje Ferre uit Borgerhout lijken alvast geen schrik te hebben: “Ferre wordt morgen twee jaar dus die gaat doen alsof hij een prikje krijgt”, gniffelt Louise. “Ik vind het wel wat spannend, maar gelukkig zijn mama en papa erbij.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Louise (5) kwam verkleed als superheldin: “Vandaag zijn zij de kleine superhelden, toch?” © Klaas De Scheirder

Voor mama Elke is de vaccinatie van haar dochter belangrijk: “Toen we de uitnodiging kregen hebben mijn man en ik niet getwijfeld om er op in te gaan. We spreken hier over een dodelijk virus, en we willen zo ons steentje bijdragen om het aantal varianten te beperken.” Ook Louises medische geschiedenis speelde een rol: “Als kind heeft ze longproblemen gehad. Elke kans die we krijgen om ziektes te beperken, nemen we. Het is niet haar eerste vaccinatie, dus we zien geen reden in om het niet te laten doen. We zien het als een gezellig familie-uitstapje met het gezin in de ZOO.” Met een glimlach van oor tot oor wandelt de superheldin binnen wanneer we verklappen dat ze na de prik échte aapjes zal zien.

Quote Er zijn natuurlijk wel een aantal gestres­seer­de kindjes gepasseerd, maar zoals afgespro­ken kunnen die even tot rust komen in de chill-outzone onder begelei­ding van een kinderpsy­cho­lo­ge. Spoedarts Jan Stroobants

Vijfjarige Kjenta uit de Antwerpse wijk Zurenborg heeft haar lievelingsknuffel, haar mama Jasmin én haar opa mee. “Toen we het haar vroegen, was ze meteen enthousiast”, zegt Jasmin. “Ook voor het gezin is het belangrijk dat ze haar prik krijgt. Door al die quarantaines en extra vakantie lopen de kinderen achter op school en moeten wij een manier vinden om thuis te blijven. We hopen dat de vaccinatie dit allemaal gaat beperken.”

Volledig scherm Dwayne (6) en mama Cassandra: “Ik heb de prik niet eens gevoeld!” © Klaas De Scheirder

Ook Dwayne (6) zette vandaag zijn stoerste beentje voor en kroop bij mama Cassandra op schoot tijdens zijn prik: “We hebben hem goed voorbereid. Binnen kreeg hij even schrik, maar nadat de vaccinator een babbeltje met hem sloeg is dat meteen weggegaan.” Cassandra nam de beslissing na enig overleg met haar gezinsleden: “We hebben even getwijfeld aangezien er nog niet veel studies rond vaccinatie bij kinderen zijn. Maar als baby heeft hij wat longproblemen ervaren, en dus was de keuze om het wel te laten doen snel gemaakt.” Dwayne laat ook weten dat hij het leuk vond dat hij met een laserlichtje naar de apen op het doek kon wijzen: “Ik heb de prik niet eens gevoeld! En ik ben blij dat ik maandag weer naar school mag.”

‘Gelukkig mens’

Spoedarts en coördinator Jan Stroobants is verheugd met de blije gezichten van zowel ouders als kinderen: “Het gaat eigenlijk veel vlotter dan verwacht. Er zijn natuurlijk wel een aantal gestresseerde kindjes gepasseerd, maar zoals afgesproken kunnen die even tot rust komen in de chill-outzone onder begeleiding van een kinderpsychologe. We hebben nog geen zicht op de afzeggingen vandaag, maar diegene die dit weekend langskomen zijn ouders die echt achter het vaccin staan en via het boekingssysteem van de stad gereserveerd hebben. Dankzij onze kindvriendelijke — en niet kinderachtige — aanpak, verloopt de dag al vanaf het begin goed. Ik ben een gelukkig mens.”

Morgen wordt er weer geprikt en zijn er 2.490 kinderen aan de beurt: “Maar we hebben gemerkt dat we het tempo nog kunnen opdrijven, waardoor we nog extra tijdsloten zullen openzetten.”

LEES OOK:

Volledig scherm © BELGA