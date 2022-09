“Prijs per kilometer, in plaats van per minuut”: Antwerpen verwelkomt vierde aanbieder van deelwagens

AntwerpenDe Duitse autodeelorganisatie Miles Mobility heeft groen licht gekregen om haar vloot in Antwerpen te verspreiden. Daarmee is het de vierde aanbieder in de stad. De deelwagens zullen er later dit jaar neerstrijken. ​

Miles Mobility is een autodeelbedrijf dat in 2017 startte in Berlijn en ondertussen de grootste Duitse aanbieder van autodelen is geworden. Ze willen graag uitbreiden naar België en bieden sinds vandaag deelwagens aan in Gent. Later dit jaar, zodra er voldoende voertuigen beschikbaar zijn, zullen ze ook uitbreiden naar Antwerpen en Brussel.

Miles Mobility rekent een prijs per gereden kilometer, in plaats van per minuut, om tijdsdruk bij bestuurders te voorkomen. Ook alternatieve formules zijn mogelijk, zoals uur- en dagtarieven. Zodra de uitbreiding naar Antwerpen en Brussel is afgerond kunnen ook city-to-city trips plaatsvinden: enkele reizen van de ene stad naar de andere.

Modal shift

Deze nieuwe vloot deelwagens vormt een uitbreiding op de reeds bestaande autodeelsystemen in Antwerpen, met als andere commerciële aanbieders Cambio, Poppy en GreenMobility. Sinds 2017 is dit aanbod fors toegenomen in de stad: momenteel zijn er 752 commerciële deelwagens met 47.348 gebruikers in Antwerpen.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis (N-VA): “Elke deelwagen haalt particuliere wagens van de weg, en dat is dus een goede zaak. Ze zijn ondertussen een vertrouwd beeld in Antwerpen, zeker voor jongeren, van wie we vaststellen dat de aankoop van een eigen wagen minder vanzelfsprekend is geworden. Op die manier spelen ze ook een rol in de modal shift in onze stad.”

