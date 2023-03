‘President’ die dreigde met aanslag tegen justitiepaleis, veroordeeld tot 37 maanden cel

Op de website https://www.presidentbegijnenstraat.be/ en op zijn Twitterkanaal zal de president de volgende dagen geen blad voor de mond nemen om de rechters die hem vandaag veroordeelden, de mantel uit te vegen. Dat deed hij al niet tijdens de pleidooien. Hij schold een magistraat toen in het openbaar uit voor ‘Satanisch wijf’.

Die rechters hebben vandaag korte metten gemaakt met de 35-jarige Koen D. uit Brasschaat. Hij wordt veroordeeld tot 37 maanden celstraf en tot een boete van 8.000 euro. Die straf verdient hij voor diverse dreigementen. In een telefoon naar justitie kondigde hij eind 2022 aan dat hij de procureur-generaal met een baksteen de kop zou inkloppen. Hij lanceerde op sociale media een crowdfunding om de onderzoeksrechter een kopje kleiner te maken en dreigde het gerechtshof met de grond gelijk te maken met een zelfgemaakte bom. Hij kon gemakkelijk aan de vereiste substanties voor zo’n bom geraken.

Aangevallen met baksteen

Koen D. verloor de pedalen nadat de rechtbank in Mechelen hem in 2021 tot vijf jaar met probatie-uitstel had veroordeeld voor een poging doodslag op een Mechelse aannemer. Hij had de man in zijn kantoor aangevallen met een baksteen omdat hij altijd maar meer geld vroeg voor het bouwproject van Koen D.

Koen D. ging in beroep tegen deze veroordeling. De zaak hangt voor het hof van beroep dat op 29 maart een uitspraak zal doen. Koen D. had geen geduld om op die uitspraak te wachten. In december 2022 bestookte hij justitie met tal van bedreigingen. Zo belandde hij eind vorig jaar toch in de gevangenis van de Begijnenstraat. Daar zit hij nu nog altijd.

De Antwerpse procureur heeft twijfels over de mentale gezondheid van Koen D. en stuurde eerder aan op een internering. De psychiater stelde bij hem wel een zeer lage frustratiedrempel en een torenhoog narcismecomplex vast. Dat belet niet dat Koen D., die IT-specialist is, wel degelijk in staat is om zijn handelingen te sturen en te beheersen. Een rechtbank wees eerder de internering van Koen D. af.

“Nooit één euro betaald”

Koen D. beweerde op de rechtbank dat zijn ellende was begonnen toen een aannemer hem voor 90.000 euro had opgelicht en justitie een onderzoek tegen die aannemer had geweigerd. Die aannemer uit het Mechelse vertelt een heel ander verhaal. Hij doet dat anoniem uit schrik voor Koen D.

Aannemer C.: “Koen D. en zijn echtgenote tekenden in 2018 een contract voor de bouw van een gezinswoning. Ik liet een plan opmaken maar Koen D. vroeg herhaaldelijk zaken aan te passen. Er moest bijvoorbeeld ineens een glazen dak komen. Dat is al vlug een meerkost van 25.000 euro. Ik denk dat ik zeven of acht offertes met aanpassingen en uitbreidingen heb gemaakt. Al die kosten maakten het bouwproject natuurlijk een stuk duurder. Een week voor de bouw zou starten annuleerde Koen D. het hele project. Hij had dan nog geen euro voorschot betaald. Ik heb hem voor de ondernemingsrechtbank gedagvaard om toch een deel van mijn gemaakte kosten te kunnen recupereren.”

Die rechtszaak werkte op Koen D. als een rode lap op een stier. De dag voor de uitspraak in de ondernemingsrechtbank drong een dolgedraaide Koen D. het kantoor van de bouwfirma in Mechelen binnen, greep een baksteen en sloeg er de aannemer mee op het hoofd.

