Premier De Croo bezoekt grootschalige inzamelactie van Turkse gemeenschap in Antwerpen: “Jong en oud, Turken en Belgen: iedereen werkt hier samen”

Dinsdagavond heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) een grootschalige inzamelactie bezocht van de Turkse gemeenschap in Antwerpen. In het oude postgebouw worden al sinds de noodlottige aardbeving in Turkije en Syrië vrachtwagens vol hulpgoederen verzameld, en ook dinsdagavond zijn een 70-tal vrijwilligers er druk bezig om alles te verpakken om naar het rampgebied te sturen.

In het oude postkantoor in de Uitbreidingstraat in Berchem staan dozen met dekens, kledij, voeding en allerlei andere hulpmiddelen tot aan het plafond opgestapeld. Tientallen vrijwilligers pakken er om 20 uur ‘s avonds nog dozen in, die binnenkort met de vrachtwagen naar Turkije en Syrië vertrekken. De inzamelactie startte lokaal, maar barstte al snel uit zijn voegen.

“Op maandagochtend 6 februari maakte mijn vrouw mij wakker: “Heb je het nieuws gehoord? Er is een zware aardbeving geweest in Turkije en Syrië”, vertelt Unal Palit (50), voorzitter van cultureel centrum en moskee Selimiye in Berchem. “Tijdens het ontbijt hebben we in shock naar het nieuws gekeken. Nadien ben ik meteen naar het cultureel centrum gegaan, en heb ik met mijn collega’s via sociale media opgeroepen om hulpgoederen naar de moskee te brengen. Dat heeft een kettingreactie veroorzaakt: de actie begon lokaal, maar al snel waren we genoodzaakt een andere locatie te zoeken omdat er zoveel spullen werden ingezameld.”

Volledig scherm Alexander De Croo bezoekt het oude postkantoor in Berchem, waar hulpgoederen worden ingezameld voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. © Photonews

Volledig scherm Unal Palit (50) en Erkan Ozturk (31), medecoördinatoren van de inzamelactie in Antwerpen. © Photonews

Weinig geslapen

Dat werd het oude postgebouw in Berchem, dat premier De Croo dinsdagavond 14 februari in hoogsteigen persoon bezocht. Hij werd rondgeleid door een groep vrijwilligers, waaronder Erkan Ozturk (31), medecoördinator van de inzamelactie. “De eerste vrachtwagens zijn al vertrokken, en ook het belangrijkste medische materiaal is al onderweg met het vliegtuig. Donderdag worden er nog 30 paletten medisch materiaal geleverd, ingezameld door Antwerpse apotheken”, vertelt Erkan.

“Er worden goederen ingezameld vanuit Antwerpen, maar ook vanuit Genk, Rotterdam, Lokeren ... Van hondenbrokken tot kledij en pampers, maar ook veldbedden en generatoren. We zijn ondertussen dag negen na de ramp, en elke dag zijn hier een stuk of 100 mensen aanwezig om te helpen. Ik heb zelf ook weinig geslapen de laatste dagen, we werken met man en macht. We kunnen daar dan wel niet zijn, maar we proberen te tonen dat Antwerpen ook solidair is. Die mensen hebben niks meer: 13 miljoen mensen staan op straat, dat is meer dan de Belgische bevolking.”

Hartverwarmend

Premier De Croo helpt na de rondleiding zelf ook even mee bij het inpakken van dozen met dekens. “We zijn in Turkije geconfronteerd met iets ongeziens: er zijn meer dan 10.000 mensen overleden, en meer dan 10 miljoen mensen zijn er in nood”, aldus de premier. “Wat je hier in Berchem ziet, is hartverwarmend: zoveel vrijwilligers, zoveel giften, zoveel vrachtwagens die hier vertrekken. Op momenten als deze zijn we allemaal mensen, ongeacht onze nationaliteit of afkomst.”

Wat doet de Belgische overheid om slachtoffers in Turkije en Syrië te helpen? “Het Belgische interventieteam B-FAST is volop bezig met de bouw van een veldhospitaal in Turkije”, aldus De Croo. “Binnenkort zal er een Europese conferentie komen waarbij we gaan bekijken hoe we de wederopbouw kunnen starten, maar vandaag is vooral medische hulp belangrijk. Daarvoor stellen we 12 miljoen euro ter beschikking. Dit is het moment dat de meeste hulptroepen vertrekken, maar wij blijven.”

Ook Zuhal Cetin (21) draagt haar steentje bij: samen met de vrouwen van de moskee organiseerde ze een ontbijtbuffet waarmee ze 8.000 euro inzamelde, en ze werkt al sinds vorige week dag en nacht als vrijwilliger. “Jong en oud, Turken en Belgen: iedereen werkt hier samen, dat is mooi om te zien”, aldus Zuhal. “Er wordt weer een gemeenschap gevormd die veel mensen kwijt waren, dit heeft veel mensen samengebracht. Ik heb zelf geen familie in het getroffen gebied, maar dat maakt niet uit: we zijn één grote familie.”

Volledig scherm Zuhal Cetin helpt mee tijdens de inzamelactie voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. © Photonews

