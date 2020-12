“Praatjes maken en geld binnenrijven, meer deed hij niet”: man moet na 10 jaar echtscheidingsdossier overdoen na gesjoemel van advocaat

Antwerpen 10 jaar geleden rolde de laatste Opel van de band: het relaas van 86 jaar General Motors in Antwerpen

15 december Het is precies tien jaar geleden dat in de Antwerpse Opel-fabriek van General Motors de laatste wagen van de band rolde. De sluiting van de vestiging, waar in totaal 13.306.292 auto’s werden geproduceerd, ging destijds als een schokgolf door ons land: bijna 2.600 werknemers verloren hun baan. We reconstrueren het verhaal van 86 jaar General Motors in Antwerpen en richten onze blik op de toekomst van de voormalige Opel-site van 88 hectare.