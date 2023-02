Portugees dealerkoppel leidt politie tot drugsvondst in Beveren

Specifiek was het het wijkondersteuningsteam van de regio City dat zaterdagmiddag in de Van Stralenstraat een mogelijke drugsdeal opmerkte. Vanzelfsprekend gingen ze over tot controle van de betrokken partijen. Specifiek ging het om een koppel uit Portugal. Ze hadden 114 gram hasj op zak, verdeeld in 12 verpakkingen. Een derde man, toevallig ook uit Portugal, werd eveneens gecontroleerd en bleek 10 gram hasj op zak te hebben. Hij probeerde echter te vluchten van de politie en moest overmeesterd worden. Gele kaart, zou je denken.