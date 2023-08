PORTRET. Royal de Luxe, het Franse theatergezelschap voor vrienden dat veertig jaar later wereldwijd 27 miljoen harten veroverde en nu met haar Reuzen voor vijfde keer in Antwerpen neerstrijkt

Wie er afgelopen vier keer bij was, zal zich de komst van de Reuzen in de Scheldestad ongetwijfeld herinneren. Wie wie de kans nog niet kreeg kan vrijdag, zaterdag en zondag kennismaken met de langverwachte Reuzen Xolo en Bull Machin. Dit is het unieke verhaal van hun schepper Royal de Luxe: “Het is echt fijn dat we tot een selecte club behoren van steden waar het theatergezelschap graag optreedt.”