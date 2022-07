PORTRET. Het palmars van ‘De Algerijn’ uit Borgerhout leest als het scenario van een Netflix-thriller

Antwerpen/Borgerhout ‘De Algerijn’ weer doelwit van aanslag in Antwerps drugsmili­eu

Een explosief is deze nacht rond 1.30 uur afgegaan aan de Koolstraat 18 in Borgerhout. Vermoedelijk werd een zwaar stuk vuurwerk tot ontploffing gebracht tegen de garagepoort van de familie C. De twee zonen van de familie, Boualem C. en Mohamed Reda C. die ook wel eens ‘De Algerijn’ wordt genoemd, zijn geen onbekenden in het drugsmilieu.

19 november