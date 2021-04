PORTRET. Afscheid van Rosy (101), de oudste passagier van de Red Star Line: “Moordpartij in New York bracht haar naar Antwerpen”

Antwerp Giants kan pas in de slotminuut definitief afstand nemen van een fel aanklam­pend maar gehandi­capt Kangoeroes Mechelen

24 april Telenet Giants Antwerp had het enorm lastig met een fel aanklampend en gehandicapt Kangoeroes Mechelen. In een sterk derde quarter, waarin het 30 punten scoorde, legde Giants de basis van de zege maar het was bibberen tot het einde: 75-73.