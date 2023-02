“Portiers Moose Bar sloegen mij een gebroken neus”: broers dienen klacht in na vechtpartij

Autosport Vader en zoon Van Rompuy racen in heel diverse omstandig­he­den, van sneeuw en ijs tot de woestijn

Dit weekend is er op verschillende plaatsen in de wereld alweer autosport, met zeer uiteenlopende competities. In Zweden is er het WK rally, met uiteraard de Belgische rallyvedette Thierry Neuville, maar ook vader en zoon Van Rompuy zitten niet stil. Vader Dirk, bijna 70, neemt tussen 12 en 15 februari deel aan de bekende rally voor historische wagens ‘Rallye Neige et Glace’, terwijl zoon Tom de komende weken maar liefst vier wedstrijden afwerkt in het kader van de Asian Le Mans Series als voorbereiding op zijn eerste deelname aan de mythische 24 Uur van Le Mans. Tom Van Rompuy doet dat in een LMP3-prototype van het succesvolle Luxemburgse team DKR Engineering.

