Port of Antwerp-Bruges verwacht weinig impact van Europese olieboycot

Borgerhout Nederland­se popsensa­tie Froukje komt naar De Roma

“Onbezonnen, dagen in de zon, en eindeloze nachten, pijnloze gedachte”. Het was de hit die Nederlandse Froukje in de Nederlandse muziekindustrie lanceerde. Op vrijdag 25 november verwent ze ook haar Belgische fans opnieuw met een concert in de Roma.

13:18