Port of Antwerp-Bruges pakt uit met hybride handhavingsvaartuigen: “In principe zullen ze steeds elektrisch varen”

AntwerpenIn de Antwerpse haven zijn woensdag door Port of Antwerp-Bruges twee nieuwe hybride vaartuigen ingehuldigd. Het gaat om handhavingsvaartuigen die in principe steeds volledig elektrisch zullen varen.

Port of Antwerp-Bruges wil tegen 2050 klimaatneutraal werken en het vergroenen van de eigen vloot is daar een belangrijk onderdeel van. Vorig jaar nam het havenbedrijf al drie energie-efficiënte sleepboten in gebruik, volgend jaar komt er zelfs een sleepboot op waterstof en een op methanol bij. Die laatste twee worden wereldprimeurs.

De twee nieuwe handhavingsvaartuigen die woensdag zijn voorgesteld, zijn bedoeld voor de dienst ‘Port Authority Field Operations’. Die staat in voor het toezicht op en handhaving van de regels in het havengebied. De vaartuigen werden speciaal voor Antwerpen gebouwd door het Nederlandse Kooiman Marine Group, naar een eerder voorbeeld in Rotterdam. Ze kunnen volledig elektrisch, hybride of op diesel varen, maar de bedoeling is volgens het havenbedrijf dat ze zo veel mogelijk enkel elektrisch worden ingezet.

4 uur lang ‘rustig’ varen

“Ze kunnen in die modus 4 uur lang ‘rustig’ varen, wat de bedoeling is dat ze doen, aan hun minimumsnelheid van 9 km/u”, zegt Antwerps havenschepen Annick De Ridder (N-VA). “Dat zorgt voor een aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik. Ze kunnen ook herladen, daar is walstroom voor voorzien.”

Het is eigenlijk voor het eerst dat het havenbedrijf niet alleen vanop de weg en vanuit de lucht, maar ook vanop het water zal patrouilleren om toe te zien op het naleven van de regels. “We doen dat op deze manier omdat innovatie, veiligheid én duurzaamheid belangrijke concepten zijn voor ons”, zegt Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp-Bruges. “De vaartuigen zijn hybride omdat ze bij een defect aan het elektrisch systeem nog op brandstof moeten kunnen varen, maar in principe zullen ze steeds elektrisch varen en dus geen schadelijke stoffen uitstoten.”

Volledig scherm In de haven van Antwerpen heeft havenbedrijf Port of Antwerp-Bruges woensdag twee nieuwe hybride vaartuigen ingehuldigd. © BELGA

