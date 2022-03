Populair vegan restaurant Camion opent tweede vestiging op PAKT-site: "Al jaren onze droomlocatie”

Camion, dat is een clevere woordspeling van Camille Dubois en Boqion De Pooter, twee beste vriendinnen die exact drie jaar geleden de stap waagden en van hun passie hun zaak maakten op de hoek van de Paleisstraat en de Solvynsstraat. “’Bokkie’ en ik zijn al een jaar of tien beste vriendinnen, we leerden elkaar kennen in de horeca", vertelt Camille. “Tijdens onze reizen naar Zuid-Amerika en Spanje werden we verliefd op de vegan keuken. We speelden al even met het idee om samen iets op te starten: een vegan aperozaak met tapas. Het werd uiteindelijk toch een lunch- en dinerconcept met plantaardige gerechten om te delen. Toen het concept eenmaal beklonken was, konden we uit de startblokken schieten.”