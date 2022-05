Pop-up serres komen dit najaar naar Wijnegem

Mortsel En dan ligt je thriller plots op befaamd boekenfes­ti­val in het Britse Hay-on-Wye: “Engelse vertaling is droom die uitkomt”

Het leven zit vol verrassingen. Eerst hoop je ooit een boek te schrijven dat je kan signeren op de Boekenbeurs. Tot één van je verhalen in het Engels wordt vertaald en te koop is in je favoriete Britse boekendorp Hay-on-Wye, wereldwijd bekend om zijn literair festival. Voor Mortsels auteur Ronald Verheyen (70) gaat een droom in vervulling.

14:11