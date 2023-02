Politieman aangereden tijdens controle: “Hij kwam ten val en liep lichte verwondingen op”

Antwerpen UZA start met tinnitus­the­ra­pie voor kinderen: “1 op 10 heeft last van oorsuizen”

Kinderen die last hebben van tinnitus - uit onderzoek bij 415 kinderen blijkt dat 10 procent last heeft van oorsuizen - kunnen voortaan in het UZA terecht. Via de specifieke therapie kunnen kinderen leren om anders om te gaan met de vervelende toon. “Zodat die hen minder belemmert in het dagelijkse leven”, zegt onderzoekster dr. Laure Jacquemin.

11:31