Politie zet geseinde buspassagier af aan gevangenis

Roman Duvekot trof vier keer raak voor Gantoise in Euro Hockey League: “Een sterke teampresta­tie”

De hockeyers van Gantoise kunnen terugblikken op een glansprestatie in de voorronde van de Euro Hockey League. In Hamburg plaatsten de spelers van coach Pascal Kina zich ten koste van Amsterdam voor de kwartfinale van de EHL. In twee wedstrijden scoorde Roman Duvekot vier keer. “Blessures hielden ons niet tegen”, aldus Duvekot.

1 oktober