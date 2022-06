Politie vindt twaalf dosissen cocaïne in kinderwagen van dealer (42)

Antwerpen Verdachte granaatex­plo­sie ontkent alle betrokken­heid: “Al wat ik wil, is mijn leven rechttrek­ken. De gevangenis is de hel”

Het Antwerps parket wil Mohamed A. (21) vier jaar opsluiten voor opzettelijke vernieling door ontploffing. In de nacht van 25 op 26 maart vorig jaar zou hij namelijk een granaat hebben gegooid naar het huis van Mounir El G. in de Sterlingerstraat in Borgerhout. Mohameds DNA werd teruggevonden op de lepel van de granaat, maar hij ontkent ook maar iets met de aanslag te maken te hebben.

