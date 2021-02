Politie vindt deelnemers van lockdownfeestje onder deken en in kast: “Sommigen waren verbaal agressief”

Politie Antwerpen: “We vragen dat iedereen rekening houdt met de geldende coronamaat­re­ge­len”

21 februari Gisteren lokte de eerste lentezon heel wat mensen naar buiten. Zo ook in Antwerpen, waar aan de kaaien en in het Droogdokkenpark grote samenscholingen plaatsvonden. Ook vandaag belooft een mooie dag te worden. Wouter Bruyns van Politie Antwerpen geeft in VTM Nieuws een stand van zaken over de drukte in de stad.