Politie vindt 90 gram ketamine, 90 gram cannabis, 7 flessen lachgas en 1755 euro bij huiszoeking

Antwerpen De Wever belooft snelle oplossing voor administra­tie­ve problemen vluchtelin­gen

Antwerps burgemeester Bart De Wever belooft dat de wachtlijsten in de administratie voor Oekraïense vluchtelingen in zijn stad “in de komende dagen” zullen aangepakt en weggewerkt worden. Dat heeft hij donderdag gezegd in Terzake. Met de kritiek dat Antwerpen te traag zou gereageerd hebben op de vluchtelingenstroom, is de Antwerpse burgemeester het helemaal niet eens.

10:31